В РПЦ заявили, что человек должен испытывать страдания и терпеть лишения

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Человек должен испытывать страдания и терпеть лишения. С таким утверждением выступил протоиерей Андрей Ткачев в своем Telegram-канале, пишет "Газета.Ru".

По словам священнослужителя Русской православной церкви (РПЦ), наличие всех благ в жизни может свидетельствовать о том, что человек оставлен Богом.

«Нужно нести на себе что-то. Нужно от чего-то мучиться. Нужно болеть чем-то. Нужно бояться чего-то, опасаться чего-то, тревожиться о ком-то. То есть нужно какую-то тяжесть нести. Физическую, нравственную, духовную, внутреннюю, внешнюю», — отметил Ткачев, говоря о значении страданий.

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