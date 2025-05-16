Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время наблюдается нехватка преподавателей по этому школьному предмету, а также различное состояние здоровья детей.
В российских школах предложили ввести обязательный экзамен по физкультуре
Злоумышленник, используя резиновую лодку, установил сеть и на следующий день вернулся за уловом.
В Сызрани передано в суд уголовное дело о незаконной ловле рыбы
Группа стратегического видения – одна из основных площадок взаимодействия России и мусульманских государств.
Игорь Комаров участвует в работе Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир»
Работа заседания началась с доклада председателя Михаила Смирнова о направлении в Думу отчета о работе Правительства региона в минувшем году.
Строительство магистрали «Центральная», отчет о работе Правительства за прошлый год и отдых детей из новых регионов в Самарской области обсудили на заседании регионального кабинета министров
Ольга Лысенкова — художник, педагог, участник более 70 выставок. Особое место в её творчестве занимает иконопись в технике горячей эмали.
17 мая в Самарском областном художественном музее откроется выставка Ольги Лысенковой «Война. Мир. Любовь»
Фестивальный теплоход торжественно отправится по Волге 25 мая из Нижнего Новгорода по регионам Приволжского федерального округа.
Самара примет участников международного Фестиваля-лаборатории «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025»
В связи .с этим будет приостановлена подача горячего водоснабжения
До конца мая «Т Плюс» проведёт ремонтные работы на тепловых сетях в нескольких районах Самары и Тольятти
Посетители библиотеки смогут услышать рассказ о трудовом подвиге инженеров и рабочих запасной столицы.
В СОУНБ расскажут о производстве самолётов в запасной столице
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.31
0.09
EUR 90.1
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает гостей на "День зоопарка"
Самарский театр драмы присоединится к Ночи музеев
17 мая посетители СОУНБ смогут принять участие во Всероссийской акции «Ночь музеев – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В российских школах предложили ввести обязательный экзамен по физкультуре

16 мая 2025 19:23
117
В настоящее время наблюдается нехватка преподавателей по этому школьному предмету, а также различное состояние здоровья детей.

Российские школьники должны обязательно сдавать экзамен по физкультуре, пишет "Газета.Ru". Об этом в интервью ТАСС заявила член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре, член ОП республики Татарстан Ольга Павлова.

Павлова добавила, что в настоящее время наблюдается нехватка преподавателей по этому школьному предмету, а также различное состояние здоровья детей. Член ОП отметила, что по статистике в Татарстане более половины детей не могут посещать уроки физкультуры и заниматься в основной группе.

Среди прочего Павлова отметила, что необходимо дорабатывать вопрос разного уровня здоровья детей, поскольку те, кто не могут заниматься, получают зачет за реферат или же «принеся мяч в школу».

 

Фото:   pxhere.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Жигулёвском государственном природном заповеднике открылся экологический парк «Натуралист»
16 мая 2025  13:59
В Жигулёвском государственном природном заповеднике открылся экологический парк «Натуралист»
193
Прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших» продлили до 1 июня
16 мая 2025  13:56
Прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших» продлили до 1 июня
299
В Самаре при поддержке Правительства XXIII Международный конкурс «Виват, Баян!».
16 мая 2025  13:16
В Самаре при поддержке Правительства XXIII Международный конкурс «Виват, Баян!»
218
Всероссийская культурная акция «Ночь музеев» пройдет в Самаре
16 мая 2025  09:56
Всероссийская культурная акция «Ночь музеев» пройдет в Самаре
224
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2025  09:43
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
373
Весь список