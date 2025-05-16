В российских школах предложили ввести обязательный экзамен по физкультуре

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Российские школьники должны обязательно сдавать экзамен по физкультуре, пишет "Газета.Ru". Об этом в интервью ТАСС заявила член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре, член ОП республики Татарстан Ольга Павлова.

Павлова добавила, что в настоящее время наблюдается нехватка преподавателей по этому школьному предмету, а также различное состояние здоровья детей. Член ОП отметила, что по статистике в Татарстане более половины детей не могут посещать уроки физкультуры и заниматься в основной группе.

Среди прочего Павлова отметила, что необходимо дорабатывать вопрос разного уровня здоровья детей, поскольку те, кто не могут заниматься, получают зачет за реферат или же «принеся мяч в школу».

Фото: pxhere.com