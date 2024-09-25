Я нашел ошибку
Главные новости:
В Кинель он прибыл по рекомендации Вячеслава Федорищева.
Главой Кинеля избран Вячеслав Тимошенко
По тактическому замыслу на участке автодороги в Тольятти на ул. 40 лет Победы произошел наезд легкового автомобиля на препятствие на большой скорости.
В Тольятти прошли учения по аварийно-спасательным работам при ДТП
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +18, +20°С.
26 сентября в губернии без осадков, до +21°С.
Мадянов  сыграл более чем в двухстах фильмах и сериалах.
Заслуженный артист России Роман Мадянов умер на 63-м году жизни
Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который ужесточает наказание для нерадивых владельцев домашних животных.
В России начнут штрафовать владельцев собак за отсутствие намордника и поводка
Ключевой темой встречи стала реализация действующих национальных проектов в сфере строительства и ЖКХ, инициированных Президентом России Владимиром Путиным.
Состоялась рабочая встреча министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина и губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева
Развитие отрасли беспилотной авиации – одна из приоритетных задач, от решения которой во многом зависит достижение технологического суверенитета страны.
Резиденты НПЦ БАС <Самара> получат гранты на разработку двигателей для дронов
Почему осенью пациенты с заболеваниями сердца и сосудов должны быть более внимательны к своему здоровью?
Самарский врач-кардиолог рассказала, что такое осень для пациентов с заболеваниями сердца и сосудов.
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.86
-0.06
EUR 103.41
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
На мероприятия Музея-галереи «Заварка» 26-29 сентября приглашают самарцев
Осенний променад по модернизму: открытая экскурсия от «От Фабрики-кухни до «Рашпиля» пройдет в Самаре
В историческом парке «Россия – моя история» 26 сентября состоится открытие выставки фотографии «Черное и белое»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В России начнут штрафовать владельцев собак за отсутствие намордника и поводка

25 сентября 2024 17:10
147
Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который ужесточает наказание для нерадивых владельцев домашних животных.

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который ужесточает наказание для нерадивых владельцев домашних животных. Он предусматривает штраф от 500 до 1,5 тыс. руб. за выгул питомца в неположенном месте, сообщает Газета.RU.

К неположенным для выгула животных местам относятся детские площадки, территории школы или спортивного комплекса. При повторном нарушении штраф удваивается. Кроме того, наказание предусматривается для хозяев животных, выгуливающих потенциально опасных собак без намордника и поводка.

 

Фото:  freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре подача тепла в жилые дома начнется с 1 октября
25 сентября 2024  13:46
В Самаре подача тепла в жилые дома начнется с 1 октября
261
Телебашня в Самаре присоединится к акции ко Дню тигра
25 сентября 2024  11:17
Телебашня в Самаре присоединится к акции ко Дню тигра
240
В Самарской области пройдет Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи
25 сентября 2024  09:47
В Самарской области пройдет Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи
255
Участниками «Кросса нации» в Самарской области стали 5000 человек
23 сентября 2024  11:22
Участниками «Кросса нации» в Самарской области стали 5000 человек
526
В Самарской области несколько ночей подряд ожидаются заморозки
22 сентября 2024  13:54
В Самарской области несколько ночей подряд ожидаются заморозки
1002
Весь список