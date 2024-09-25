В России начнут штрафовать владельцев собак за отсутствие намордника и поводка

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Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который ужесточает наказание для нерадивых владельцев домашних животных. Он предусматривает штраф от 500 до 1,5 тыс. руб. за выгул питомца в неположенном месте, сообщает Газета.RU.

К неположенным для выгула животных местам относятся детские площадки, территории школы или спортивного комплекса. При повторном нарушении штраф удваивается. Кроме того, наказание предусматривается для хозяев животных, выгуливающих потенциально опасных собак без намордника и поводка.

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