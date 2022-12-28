Врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина приняла участие в «Елке желаний»

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Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области присоединилась к общенациональной благотворительной акции «Елка желаний». Она исполнила мечту семилетней Дарины — получить в подарок от Деда Мороза сказочный и большой кукольный дом – конструктор.

Девочка очень любит рисовать, к приезду гостей она приготовила картину со снеговиками. Дарина ходит в первый класс и занимается в школьном кружке классическими танцами, готовится в самое ближайшее время принять участие в детском спектакле «Про волка и семеро козлят».

Ирина Евгеньевна пригласила Дарину и маму на новогодние спектакли Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича и подарила мягкого плюшевого заяца. Он какое то время был добрым символом минкульта, но команда учреждения решила, что у зайки должен быть свой дом и хозяйка с большим, любящим сердцем.

«Спасибо, за счастье в глазах ребенка» — прислала на следующий день видео открытку в адрес ведомства Елена Калинина, мама девочки. «Мы обязательно и с удовольствием сходим с доченькой в театр, давно мечтали в него попасть, тем более в дни предстоящих школьных каникул».

В 2022 году в рамках акции «Елка желаний» будут исполнены мечты почти 3 000 ребят в Самарской области.

«Главная цель всероссийского проекта «Елка желаний» – подарить радость детям, которые в этом нуждаются. Благодаря акции взрослые, на некоторое время становятся помощниками Деда Мороза и исполняют детские мечты. Именно из мечты появилось многое то, что окружает нас: картины талантливых художников, интересные спектакли и выставки, книги и кинофильмы, которые помогают созидать и с уверенностью смотреть в будущее» — поделилась Ирина Евгеньевна Калягина.

Фото: минкульт СО