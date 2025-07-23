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«Время героев»: Андрей Ерёмин, участник федеральной программы, проходит обучение в Правительстве Самарской области

23 июля 2025 16:35
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Вячеслав Федорищев встретился с Героем РФ, участником второго потока федеральной программы «Время героев» Андреем Ерёминым.

Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Героем РФ, участником второго потока федеральной программы «Время героев» Андреем Ерёминым. Ветеран специальной военной операции проходит стажировку в Правительстве Самарской области. Его наставником стал глава региона.

Андрей Ерёмин с самого начала принимал участие в специальной военной операции. Указом Президента Российской Федерации от 22 ноября 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии старшему лейтенанту Андрею Ерёмину присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда». Также он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени с мечами, медалью «За Отвагу», медалью Суворова.

«Мы рады видеть в нашей команде настоящих героев. Ваш подвиг – пример для всех нас, и мы гордимся тем, что можем предоставить возможность для профессионального роста и дальнейшего участия в жизни региона. Поддержка участников специальной военной операции – наш долг и приоритет. Защитники Родины заслуживают высочайшего признания и уважения», – подчеркнул глава региона.

Программа стажировки в Самарской области для Андрея Ерёмина стартовала 16 июля и продлится до 30 сентября 2025 года. За десять недель он познакомится со структурой Правительства области, встретится с руководителями министерств и их подразделениями, представителями общественных организаций, ознакомится с работой филиала Фонда «Защитники Отечества».

«Для меня большая честь и ответственность принять участие в программе «Время героев». Я благодарен за доверие и надеюсь использовать полученные знания для дальнейшего служения Родине», - прокомментировал Андрей Ерёмин.

Напомним, кадровая программа «Время героев» по обучению ветеранов и участников СВО реализуется по поручению Президента России Владимира Путина с 1 марта 2024 года. В Самарской области в продолжение президентской программы в октябре 2024 года по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева запустили региональную программу «Школа героев», которая уже доказала свою эффективность: выпускники первого потока «Школы героев» работают в правительстве региона и муниципальных образованиях области, занимаются общественной деятельностью, реализуют социально значимые проекты.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

 

Теги: Самара

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