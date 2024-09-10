«Время читать»: масштабный книжный фестиваль пройдёт в Самаре в сентябре

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Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей губернии поучаствовать в одном из главных событий Самары этой осени! При поддержке министерства культуры Самарской области 28 и 29 сентября в стенах библиотеки пройдёт V Межрегиональный фестиваль «Время читать», посетителей которого ждут встречи с популярными российскими литераторами, ярмарка крупнейших книжных издательств, музыкальные выступления, художественные выставки, кинопоказы и другие интересные активности. (0+)

Фестиваль пройдёт под девизом «Включаем свет». В этом году культурный проект в первую очередь призван отметить людей, которые зажигают человеческие сердца, пробуждая интерес к познанию нового и поощряя находить в мире вокруг всё новые и новые краски.

Площадок фестиваля будет много. Самарцы смогут попасть на выставку книжных новинок ведущих издательств, пообщаться с известными российскими писателями, поэтами, просветителями, деятелями науки и искусства, увидеть показы спектаклей, поучаствовать в интеллектуальных викторинах и побывать на самой настоящей телестудии. Полный список почётных гостей Самарской областной научной библиотеки в предстоящие дни пока остаётся тайной, но уже известно, что «Время читать» посетят автор документальной книги «Слово пацана» Роберт Гараев, создательница фантастического цикла «Волкодав» Мария Семёнова, а также актёр и поэт Владислав Маленко и многие другие знаменитости. В книжной ярмарке примут участие «Эксмо», «Росмэн», «АСТ» и иные именитые издательства.

Предыдущий фестиваль «Время читать», прошедший в 2023 году, собрал в регионах России около 70 тысяч человек. Найти занятие по душе тогда смогли посетители с самыми разными предпочтениями. Кого-то из них привлекли книжные новинки и беседы с мастерами пера, других – арт-пространства, музыкальные концерты, выступления актёров и другие активности. За проведение фестиваля в минувшем году Самарская областная научная библиотека была удостоена премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник», одержав победу в номинации «Культурно-просветительские проекты».

Проект, получивший своё развитие в нынешнем году, обещает стать не менее ярким и интересным. Присоединяйтесь!

28–29 сентября, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.

Вход свободный!

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Фото: пресс-служба СОУНБ