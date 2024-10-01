В регионе полицейские провели масштабное профилактическое мероприятие

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За время проведения проверки полицейскими раскрыто 31 преступление, составлено 865 протоколов за нарушение административного законодательства и задержано 5 лиц, находящихся в федеральном розыске.

По указанию начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова 27 сентября в Самарской области сотрудники органов внутренних дел провели оперативно-профилактическое мероприятие в целях профилактики, выявления и раскрытия преступлений, совершаемых на улицах и в иных общественных местах, пресечения бытовой и рецидивной преступности, преступной деятельности лиц в сфере незаконного оборота наркотических средств, выявления нарушений миграционного законодательства Российской Федерации и пресечения нарушений в области безопасности дорожного движения.

За время проведения операции полицейскими раскрыто 31 преступление.

Составлено 865 протоколов за нарушение административного законодательства. Задержаны 5 лиц, находящихся в федеральном розыске. В ходе отработки жилого сектора участковыми уполномоченными полиции проводились беседы со старшими домов и подъездов, представителями управляющих компаний, в ходе которых гражданам вручены памятки по противодействию мошенничествам.

В ходе отработки жилого сектора проверено по месту жительства

723 лица, состоящих на различных профилактических учетах, из них: 284 лица, состоящих под административным надзором.

В ходе мероприятия, выявлены нарушения миграционного законодательства. Так, сотрудниками ОВД при силовой поддержке ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области и Добровольной народной дружины на территории Кировского, Промышленного и Советского районов г. Самары проведены мероприятия по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства Российской Федерации. В ходе отработки выявлено 22 иностранных граждан с нарушением миграционного законодательства Российской Федерации, в отношении которых составлены административные протоколы.

Сотрудниками подразделений ЭБиПК, в ходе проверок, изъято более 320 литров алкогольной продукции.

Выявлено 3 факта продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.

Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, выявление административных правонарушений, совершаемых в жилом секторе, на улицах и в иных общественных местах проходят на постоянной основе, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО