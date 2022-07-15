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Врач-терапевт рассказала, что делать при укусе пчелы
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Врач-терапевт рассказала, что делать при укусе пчелы

15 июля 2022 22:16
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Опасными симптомами, по словам специалиста, являются сильный озноб, зуд и головокружение.

При укусе пчелы необходимо тщательно осмотреть место укуса и при определенных симптомах вызвать скорую помощь. Об этом в пятницу, 15 июля, рассказала врач-терапевт сети клиник «Атлас» Ольга Александрова, пишут "Известия".

Опасными симптомами, по словам специалиста, являются сильный озноб, зуд и головокружение.

«При их появлении следует сразу вызвать скорую помощь. Также помощь врача необходима, если укусы множественные, находятся на лице или у вас есть аллергия на пчелиный яд», — сказала врач «Газете.Ru».

Если на месте укуса появилось сильное покраснение или отек, можно принять антигистаминное средство. При этом чесать пострадавший участок, даже несмотря на зуд, не стоит.

«Не расчесывайте место укуса, смажьте его раствором соды и приложите лед сразу, как только появится такая возможность. Если соды под рукой нет, укус можно промыть с мылом под проточной водой», — порекомендовала терапевт.

Помимо это врач призвала летом избегать в одежде синих и желтых цветов, так как они привлекают пчел. Спровоцировать насекомое на агрессию может и активное размахивание руками. Если рядом пролетает пчела, лучше медленно отойти от нее или подождать, пока она сама улетит.

 

Фото:   pxhere

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