Врач-терапевт: наушники нельзя использовать больше часа в летнее время

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Это может привести к появлению инфекции в ушах, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт Елена Шураева.



«Официального лимита “60 минут“ ни в российских, ни в зарубежных ЛОР-рекомендациях нет. Однако уже через 30 минут с вкладышами температура слухового прохода повышается на 2,4 °C, влажность — на 35%. Летом это выводит среду в идеальные условия для Pseudomonas (синегнойная палочка) и Staph. aureus (золотистый стафилококк), удваивая риск наружного отита».



Кроме того, плотные амбушюры дополнительно травмируют эпителий и перекрывают вентиляцию.



Советы от врача:



- каждые 40–50 мин снимайте наушники хотя бы на 10 мин, а при активном потоотделении — уже через 20–30 мин,

- в паузе обсушите ушную раковину,

- не делитесь наушниками,

- протирайте их спиртовой салфеткой ежедневно,

- для спорта выбирайте открытые модели.



По словам Шураевой, для накладных наушников подтверждённых ограничений по времени ношения нет.





Фото: pxhere.com