Врач рассказала о пользе и вреде черники

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Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Наталия Тананакина 1 октября рассказала «Известиям» о пользе и вреде черники.

«Черника является дикорастущей ягодой, популярной благодаря своим целебным свойствам и изысканному вкусу. Она занимает почетное место в питании как ценный источник антиоксидантов, витаминов и минералов, необходимых для поддержания здоровья. Черника является источником мощных антиоксидантов, помогающих защищать клетки от повреждений и предотвращать развитие различных заболеваний. Эта ягода обладает обширным комплексом витаминов (А, В, С, РР) и минералов, таких как фосфор, железо, калий, что способствует укреплению иммунитета и поддержанию общего здоровья», — сказала эксперт.

При этом употребление черники может вызвать аллергические реакции у некоторых людей, поэтому важно быть внимательным при первом опыте с этой ягодой, подчеркнула Тананакина.

«Людям с определенными заболеваниями, такими как диабет, рекомендуется следить за количеством потребляемой черники из-за содержания в ней сахаров. При избыточном употреблении черники могут возникнуть пищеварительные проблемы», — добавила она.

По словам врача, следует употреблять чернику умеренно, придерживаясь рекомендованных порций в зависимости от индивидуальных потребностей.

Фото: pxhere.com