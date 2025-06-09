Врач рассказала о возможных проблемах россиян, которые усердно работают на дачном участке

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У россиян, которые усердно работают на дачном участке, не соблюдая меры осторожности, могут произойти проблемы с сердцем, головокружение, нарушение зрения, сильная усталость или повышение температуры. Об этом врач психиатр-нарколог Марина Калюжная, пишут "Известия".

Первая проблема, которая часто возникает у дачников, связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Длительные статичные позы во время работы нарушают нормальный кровоток, повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и создают предпосылки для развития инфаркта миокарда, гипертонических кризов и инсультов.

Она отметила, что еще одна угроза — это инфекционные заболевания, которые переносятся клещами.

«Обычно считается, что встреча с этими насекомыми возможна лишь в лесополосах, однако практика показывает, что зараженные клещи встречаются и на загородных участках. Соблюдайте элементарные правила безопасности: обрабатывайте одежду репеллентами, осматривайте кожу каждые два часа, носите светлую одежду с манжетами», — рассказала Калюжная в разговоре с Lenta.Ru.

Кроме того, причиной болезней становятся пренебрежение регулярностью приема медикаментов, нерегулярное питание или нарушение нормального распорядка дня. Недостаточное потребление жидкости ведет к обезвоживанию организма, загустению крови и повышению артериального давления, создавая дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, заключила специалист.

Фото: pxhere.com