Врач рассказала о полезных рецептах пасхальных угощений

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Снизить калорийность пасхального угощения можно, если отойти от классического рецепта. Впрочем, если не злоупотреблять традиционными десертами в праздник, то экспериментировать с приготовлением не придется — достаточно соблюдать меру во время застолья. Как позволить себе отпраздновать Пасху, но при этом не навредить фигуре, «Известиям» 17 апреля рассказала эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По ее словам, если уменьшить количество сахара или использовать вместо него сахарозаменители, а вместо сливочного масла добавить в тесто творог, то калорийность кулича будет ниже. Глазурь, по словам эксперта, можно сделать не из сахара, а на основе низкокалорийного йогурта. Кроме того, некоторые используют при приготовлении кулича не обычную муку, а цельнозерновую, отруби и даже бананы.

«Иногда кулич заменяют другими блюдами — паской (пирог с творогом, который вместо кулича выпекали на Юге России, в Молдавии, Румынии), печеньем и даже фруктовым желе. Калорийность этих блюд тоже можно контролировать, заменяя при приготовлении сытные ингредиенты на более легкие аналоги», — заявила врач.

Гастроэнтеролог обратила внимание, что изощряться с приготовлением аналогов традиционных угощений необязательно — достаточно соблюдать умеренность в употреблении десерта.

«Кулич мы едим не каждый день, и даже если он сделан по традиционному рецепту, 1–2 кусочка не нанесут урона фигуре», — уточнила она.

Однако этот принцип действует лишь при условии, что в остальное время человек придерживается принципов рационального здорового питания, употребляет в пищу фрукты, овощи, не слишком налегает на сладкое и находит время для физической активности.

Между тем если несколько дней налегать на пасхальные угощения, то это может привести к обострению хронических заболеваний пищеварительной системы, особенно если перед Пасхой человек соблюдал пост и в течение длительного времени не употреблял подобных блюд, отметила специалист.