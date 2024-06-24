Врач рассказал о том, что происходит с телом и разумом при полном отказе от алкоголя

90

Если полностью отказаться от спиртного, восстановительные процессы начинаются почти сразу. О том, что происходит с телом и разумом при полном отказе от алкоголя, «Известиям» 24 июня рассказал нарколог, заместитель главного врача по медицинской части «Клиники Маршака» Дмитрий Мовчан.

«В первые дни, как вы перестали пить, организм очищается от скопившихся ядов. Процесс сопровождается неприятными симптомами. Можно почувствовать раздражительность, тревожность, головные боли, испытывать дрожание рук и бессонницу. Не пугайтесь: это временные явления, знак того, что детоксикация идет полным ходом», — рассказал нарколог.

К концу второй недели, по его словам, острые симптомы начнут утихать. Можно заметить улучшение сна, повышение энергии и уравновешенное настроение. Однако психологическое желание употребить алкоголь может продолжать беспокоить. Важно запастись терпением и, возможно, обратиться за поддержкой к специалисту. Первые две недели без алкоголя — большой шаг к оздоровлению.

«К окончанию первого месяца без алкоголя в организме начнут проявляться заметные положительные сдвиги. Печень, поврежденная от спиртного, начнет активно восстанавливаться и выводить накопившиеся токсины. Артериальное давление придет в норму, снизится вероятность гипертонии и заболеваний сердечно-сосудистой системы», — отметил специалист.

По его словам, на этом этапе улучшится качество кожи, волос и ногтей, начнется снижение веса. Сон станет более крепким и восстановительным. В эмоциональном плане первый «сухой» месяц может быть переменчивым, но со временем настроение выровняется, а концентрация внимания улучшится. Важно терпение — организм восстанавливается.

«В течение первых шести месяцев без алкоголя ваш организм продолжит восстановление. Произойдут значительные улучшения в функционировании сердечно-сосудистой системы: давление крови нормализуется; сердцебиение стабилизируется; снизится вероятность инфарктов и инсультов», — добавил Мовчан.

На этом этапе произойдет прогресс в работе мозга. Концентрация, память и скорость мышления улучшатся.

«Важно помнить и о психологической составляющей. Первые полгода без алкогольной «подпитки» будут эмоционально нестабильными. Важно найти новые способы преодоления стресса, рекомендуется искать занятия и увлечения, чтобы заполнить время», — резюмировал врач.