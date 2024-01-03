Врач рассказал о правильном способе нагревания меда

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Существует мнение, что мед нагревать нельзя, так как он станет токсичным и опасным для здоровья, однако это не совсем так, нужно лишь придерживаться некоторых правил. Об этом в среду, 3 января, рассказал диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев в интервью радио Sputnik, пишут "Известия".

Он подчеркнул, что в меду есть ферменты и витамины, которые боятся температурной обработки. Однако в нем не может образоваться новых токсических веществ.

Специалист порекомендовал нагревать мед не в микроволновке, а на водяной бане.

«Нужно налить в емкость кипяток, подождать, пока температура снизится до 80 градусов, и только после этого опустить туда закрытую баночку с медом. Через полчаса, когда температура упадет, нужно слить немного воды и добавить горячей. Таким образом баночку с медом придется контролировать в течение дня. При таком режиме нагревания не произойдет тотального разрушения полезных веществ в продукте», — пояснил Золотарев.