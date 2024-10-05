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Врач-психиатр, сексолог рассказала, как любовь влияет на здоровье

5 октября 2024 20:28
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Любовь — сложный и загадочный механизм.

Сексолог Ковальцова: любовь улучшает мыслительные функции и повышает настроение.

Любовь — сложный и загадочный механизм. Врач-психиатр, к.м.н., сексолог, спикер междисциплинарного форума «Ум, красота, любовь и здоровье» Рада Ковальцова рассказала в интервью «Известиям» 5 октября о том, что такое любовь с точки зрения науки и как она влияет на здоровье человека.

«На сегодняшний день абсолютно доказано, что в биохимии любви участвует комплекс гормонов, каждый из которых отвечает за определенные реакции. Именно гормоны обеспечивают нам эмоциональные горки от безграничного счастья до глубокой грусти в начале, а также чувство привязанности и спокойствия на последующих ступенях развития отношений», — объяснила Ковальцова.

По ее словам, с точки зрения науки любовь принято разделять на три этапа. Первый — страсть и вожделение. В этот период в организме главенствуют половые гормоны, самые известные из них — тестостерон и эстроген. Они в ответе за особенный блеск в глазах влюбленных друг в друга людей.

Второй этап — это притяжение и заинтересованность, заметила эксперт. Теперь главные роли переходят к группе важнейших нейромедиаторов, отвечающих за нашу нервную систему — к дофамину, норадреналину и серотонину. Они заставляют сердце биться сильнее при взгляде на объект желания, приводят нас в состояние эйфории и тревоги из-за возможности быть отвергнутыми.

Третий этап — глубокая привязанность. Когда страсти немного поутихли, приходит время гормонов вазопрессина и окситоцина, который также называют гормоном любви. В тандеме они формируют желание быть вместе до последнего вздоха, отметила Ковальцова.

Сексолог обратила внимание на то, что каждый организм «интерпретирует» гормональный коктейль в своей индивидуальной манере, так что над чувством любви в итоге работает вся ментальная сфера.

«Поскольку за каждый этап любви отвечают определенные гормоны, можно говорить и о различном их влиянии на организм человека. Так, на этапе страсти и влюбленности в организме человека начинает работу так называемая доминанта размножения. Чтобы влюбленного ничего не отвлекало от объекта страсти, организм оказывает ему поддержку, выделяя больше «внутренних обезболивающих», позволяющих забыть о мигренях и болях в спине», — уточнила врач.

Она указала на то, что от этапа «стабильной любви» выигрывает весь организм. Гормоны, главенствующие в этот момент, являются основными «инструментами ментального оркестра» человека. Они помогают наладить мышление, заботятся о психической сфере, сохраняют в балансе настроение, помогают сопротивляться внешним стрессам, включая инфекции и неурядицы на работе, и в целом настраивают организм на игру «вдолгую».

«Танец окситоцина и вазопрессина на этапе привязанности регулирует здоровье всех важных внутренних органов — от сердца до желудочно-кишечного тракта. Таким образом, абсолютно все этапы любви имеют свои преимущества для организма человека», — заключила Ковальцова.

 

Фото:   pxhere.com

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