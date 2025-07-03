Врач предупредила о серьезных последствиях хронического недосыпа

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Хронический недосып приводит к истощению организма и нарушению его защитных функций. Об этом рассказала «Известиям» рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

Врач отмечает, что хронический недосып ослабляет иммунный ответ не только на инфекции, но и на онкологические процессы и аутоиммунные нарушения.

Особую тревогу у специалиста вызывает влияние недосыпа на работу головного мозга. Она объяснила, что для полного восстановления мозга после одной бессонной ночи требуется 21 день. При постоянных нарушениях сна это восстановление вообще не происходит. Это может привести к развитию неврологических и психических расстройств — от раздражительности и головных болей до галлюцинаций и психозов.

Человек с хроническими нарушениями сна теряет способность концентрироваться, адекватно выполнять профессиональные обязанности, становится невнимательным к обращенной к нему речи.

«Такому человеку опасно садиться за руль или выполнять работу, требующую повышенной ответственности», — подчеркивает врач.

Специалист рекомендует строго соблюдать гигиену сна, не пренебрегать возможностью выспаться и своевременно обращаться за медицинской помощью при любых нарушениях сна. Полноценный отдых — это не роскошь, а необходимое условие для сохранения здоровья и работоспособности, резюмирует Волгина.

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