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Искусственные елки и новогодние декорации, изготовленные из полиэтилена или полипропилена, считаются более безопасными, чем ПВХ.
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Врач предупредила о рисках покупки искусственной ели

16 декабря 2024 23:26
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Искусственные елки и новогодние декорации, изготовленные из полиэтилена или полипропилена, считаются более безопасными, чем ПВХ.

Для производства искусственных елей и новогодних украшений используются различные виды пластика, например поливинилхлорид или ПВХ, полипропилен и полиэтилен. Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова рассказала «Известиям» об опасности искусственной ели и других новогодних игрушек.

По ее словам, поливинилхлорид (ПВХ) содержит опасные для здоровья компоненты, такие как винилхлорид, который может вызывать аллергию, а также фталаты, способные отрицательно воздействовать на эндокринную, дыхательную и репродуктивную системы. Важно подчеркнуть, что фталаты могут выходить из пластика и попадать в домашнюю пыль, которая потом проникает в организм через пищу или вдыхаемый воздух. Кроме того, при работе с ПВХ иногда используется свинец, частицы которого могут выделяться со временем и оказывать токсическое влияние на иммунную и репродуктивную системы.

Лепилова уточнила, что искусственные елки и новогодние декорации, изготовленные из полиэтилена или полипропилена, считаются более безопасными, чем ПВХ, поскольку риск их загрязнения свинцом и наличия фталатов крайне низок. Кроме того, эти типы пластика не выделяют токсические вещества при нагревании. Она отметила, что для предотвращения возгораний некоторые производители добавляют в искусственные елки антипирены, которые могут негативно повлиять на иммунную и репродуктивную системы человека, а также нарушать баланс и выработку гормонов.

«При покупке искусственной ели и новогодних украшений рекомендуется отдавать предпочтение изделиям из пропилена и полиэтилена. Если на этикетке указано, что изделие содержит смесь этих материалов с ПВХ, желательно выбирать вариант с наибольшим содержанием полиэтилена или полипропилена», — сказала врач.

Кроме того, к снижению вероятности воздействия на организм различных химических веществ, присутствующих в искусственных елках и игрушках для них, важно принимать меры предосторожности. Прежде чем приносить их в дом, рекомендуется проветрить эти предметы на свежем воздухе, будь то улица, гараж или балкон. Это поможет устранить неприятный запах пластика и снизить уровень летучих вредных соединений, указала специалист.

«После взаимодействия с елью и игрушками необходимо мыть руки, особенно перед едой. Кроме того, пока в помещении стоит украшенная елка, желательно проветривать его каждые полтора-два часа и ежедневно проводить уборку с помощью пылесоса», — подытожила Лепилова.

 

Фото:   freepik.com

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