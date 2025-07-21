Врач-инфекционист предупредил об опасных бактериях в теплой морской воде

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Бактерии рода Vibrio активно размножаются в теплой соленой воде и могут представлять серьезную угрозу для здоровья человека, особенно в летний период. Бактерия способна вызвать сепсис и некроз. Об этом 21 июля «Известиям» рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

По его словам, наиболее опасными представителями этого рода являются Vibrio cholerae (возбудитель холеры), Vibrio vulnificus и Vibrio parahaemolyticus. Холерный вибрион при попадании в желудочно-кишечный тракт может вызвать тяжелую диарею и обезвоживание. Vibrio vulnificus особенно опасна для людей с повреждениями кожи — она способна вызывать стремительное разрушение мягких тканей вплоть до некроза и сепсиса. Vibrio parahaemolyticus часто становится причиной пищевых отравлений при употреблении сырых или плохо обработанных морепродуктов, приводя к острым желудочно-кишечным расстройствам.

Врач рекомендует воздерживаться от употребления сырых морепродуктов, избегать заглатывания воды при купании, не плавать в подозрительных водоемах и следить, чтобы дети не играли в воде с открытыми ранками.

«При появлении симптомов инфекции — гноящихся ран или кишечных расстройств — необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью», — отметил специалист.

При этом Неронов заверил, что официально зарегистрированных случаев заражения этими бактериями в России на данный момент не зафиксировано.

Фото: pxhere.com