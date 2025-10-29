Врач-эндокринолог: витамин С помогает организму лучше усваивать железо

153

Витамин С помогает организму лучше усваивать железо, поэтому важно сочетать продукты, богатые железом, с источниками этого витамина, пишут "Известия". Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог и эндокринолог компании Bioniq Дарья Диброва.

Для повышения уровня гемоглобина в рационе должны присутствовать продукты, содержащие гемовое железо: красное мясо, субпродукты, морепродукты, птица и яйца. Важную роль играют и растительные источники железа — бобовые, цельнозерновые крупы, брокколи, свекла и шпинат.

«Для улучшения всасывания железа из пищи объединяйте богатые железом продукты с витамином С: цитрусовыми, лимонным соком, красным перцем, брокколи. А вот напитки с кофеином, такие как чай или кофе, лучше не употреблять за 45 минут до или после еды: они мешают усвоению железа», — отметила врач.

Понижение гемоглобина может быть связано не только с питанием, но и с заболеваниями.

«Если не устранить основную причину анемии — будь то проблемы с ЖКТ, гинекологические патологии или болезни крови, — восполнение железа будет бессмысленным. Это всё равно что вычерпывать воду из дырявой лодки», — пояснила специалист.

