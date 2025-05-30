Врач-эндокринолог рассказала о полезных свойствах черешни

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О полезных свойствах черешни «Газете.Ru» рассказала детский врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

Во-первых черешня обладает противовоспалительными свойствами благодаря содержанию большого количества антоцианов, которые помогают снижать воспалительные процессы в организме. Особенно это важно для тех, кто сталкивается с отеками, болями в суставах без видимой причины.

«Черешня полезна для сердца и сосудов. Все мы знаем, что калий помогает регулировать давление и улучшает работу сердца. Но далеко не все знают, что минерал в огромном количестве содержится в черешне. При регулярном употреблении она способствует мягкому выведению лишней жидкости, не вымывая при этом другие важные микроэлементы», — продолжила нутрициолог.

Кроме того, как обратила внимание врач, в черешне есть витамин С, бета-каротин и цинк — а это мощное сочетание для иммунной защиты, которая помогает восстанавливаться после болезней, стрессов, активной физической нагрузки.

«Также черешня оказывает положительное влияние на гормональный фон у женщин. Ягода содержит растительные фитоэстрогены, которые мягко поддерживают женский гормональный фон», — добавила Хайкина.

Черешня помогает уснуть и расслабиться, так как в ней есть мелатонин — гормон сна. Если есть черешню во второй половине дня, она может улучшить качество сна и облегчить засыпание.

Оптимально съедать 100–150 г ягод в день.

«Лучше — после основного приема пищи, а не на голодный желудок. И не тазиками, как мы все привыкли: даже полезная ягода в большом количестве может вызывать вздутие и скачки сахара», — подчеркнула врач.

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