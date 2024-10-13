Врач-эндокринолог предупредила, что частое употребление кофе может ухудшить внимание

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Излишнее употребление кофе и энергетиков в течение дня может ухудшить уровень концентрации и работоспособности. Об этом в беседе с «Газета.ru» рассказала эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Галина Смирнова, пишут "Известия".

«Стимуляция, вызванная кофеином, ведет к быстрому подъему энергии, но затем наступает период отката. Многие спустя пару часов после чашки кофе сталкивались с упадком сил, потерей концентрации — это и есть тот самый откат. Постоянное употребление кофеина может привести к гиперстимуляции, вызывая тревожность и рассеянность», — объяснила она.

Специалист добавила, что фастфуд, мучное и сладкое также могут существенно снизить уровень энергии организма в целом. Из-за этого будет тяжело сфокусироваться, потому что жир способен повысить уровень триглицеридов, снижая внимание и концентрацию, а сахар вызывает мощный скачок глюкозы, которая, если не использовать ее для физической активности, превращается в жир.

Эндокринолог порекомендовала добавлять в дневной рацион побольше фруктов, овощей и орехов, потому что они содержат в себе витамины и микроэлементы, которые способствуют выработке энергии и предотвращают резкие ее спады, при этом улучшая концентрацию. Такие продукты в рационе также помогают улучшить общее самочувствие в течение дня.

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