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Врач диетолог-эндокринолог дала советы для поддержания иммунитета зимой

6 января 2024 18:35
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Специалист порекомендовала употреблять больше чеснока. Она отметила, что он может помочь снизить риск простуды и гриппа.

Вирусы и низкие температуры могут негативно влиять на организм, поэтому зимой необходимо дополнительно поддерживать иммунитет. Об этом сообщила врач диетолог-эндокринолог Biogena Ангелина Водолазкая, пишут "Известия".

«Без достаточного количества ультрафиолета в коже перестает вырабатываться активная форма витамина D3 — он регулирует жировой обмен, помогая сохранять нормальный вес, обеспечивает здоровье кожи, волос и ногтей», — сказала она в беседе с «Газетой.ru».

По словам врача, в холодное время года стоит есть больше шпината, так как в нем содержатся витамин С, бета-каротин и антиоксиданты, которые помогают укрепить иммунную систему.

Также специалист порекомендовала употреблять больше чеснока. Она отметила, что этот продукт обладает противовирусными и антибактериальными свойствами, он может помочь снизить риск простуды и гриппа.

Водолазкая добавила, что в рацион можно включить имбирь. Она посоветовала добавлять его в чай или использовать при приготовлении блюд. Она пояснила, что этот продукт помогает снизить уровень холестерина, также он полезен для мозга.

Врач также напомнила о необходимости разнообразного и сбалансированного питания. Так человек может получить все необходимые питательные вещества для поддержания здоровья зимой.

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