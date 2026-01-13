Врач дала совет, как правильно одеваться на крещенские купания

На крещенские купания лучше взять с собой одежду на размеры больше, которую проще надеть на мокрое тело, чтобы согреться сразу после выхода из проруби, заявила NEWS.ru врач-педиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Юлия Морозова. По ее словам, неправильно подобранная обувь может привести к смертельной опасности на льду.

Правильная экипировка — 50% успеха во время крещенских купаний. Обувь — самая важная часть. Нужны нескользящие, легко снимаемые сапоги или термоноски, а также шлепанцы на толстой подошве. Резиновые тапки на льду смертельно опасны. Возьмите с собой комплект сухой теплой одежды. Лучше, чтобы она была на несколько размеров больше. Это позволит быстро надеть ее на мокрое тело. Лучше взять с собой головной убор, шарф и перчатки, — пояснила Морозова.

По ее словам, правильно подобранные аксессуары также играют существенную роль в сохранении тепла. Она добавила, что все вещи следует упаковывать так, чтобы сухое не контактировало с мокрым.

На крещенские купания лучше взять с собой правильно подобранные аксессуары. Подойдет большое махровое полотенце и простыня или халат, чтобы вытираться и переодеваться в укрытии. Возьмите коврик или небольшой складной стульчик, чтобы не стоять босыми ногами на снегу. Важно также иметь при себе непромокаемый пакет для мокрых вещей, — резюмировала Морозова.

Ранее врач Андрей Кондрахин заявил, что после выхода из проруби во время крещенских купаний следует сразу вытереться полотенцем и надеть сухую теплую одежду. По его словам, после этого нужно перейти в отапливаемое помещение.