Главные новости:
Число самозанятых в губернии превысило 355 тысяч человек
В СОУНБ к юбилею губернии откроется выставка «Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами»
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
Московский институт спланирует новые станции метро в Самаре
В Самаре отменили торги на систему оплаты проезда с помощью QR-кодов
Минпромторг предложил маркировать часть пиротехники с 1 сентября 2026 года
В Самарской области суд рассмотрит дело о незаконном обороте банковских карт
Рекомендации минцифры помогли Малому Ишуткино стать лидером голосования за проведение мобильного интернета в 2026 году
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В Самаре сотрудники транспортной полиции и общественники подарили детям праздник и подарки

157
Общественный совет, руководство и сотрудники Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте побывали в роли добрых волшебников. Полицейские и общественники подарили детям праздник, веселое настроение и подарки.

Мероприятия прошли в рамках ежегодной Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз».

Так, для воспитанников Детского сада комбинированного вида № 384 г.о. Самара и Детского сада комбинированного вида № 61 г.о. Самара» был организованы необычные новогодние утренники. К ребятам в гости пришли транспортные полицейские со служебной собакой, передвижной кукольный театр «МаскаРад» и, конечно, «Полицейский Дед Мороз».

В начале мероприятия начальник отделения по делам несовершеннолетних Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте подполковник полиции Алла Нечесова напомнила детям об основных правилах безопасного поведения на железной дороге, а также в сети Интернет.

Старший инспектор-кинолог капитан полиции Валерий Семенов познакомил ребят со своей служебной собакой Мирой, которая с удовольствием продемонстрировала умение выполнять команды кинолога.

«Полицейский Дед Мороз» и волонтёр Куйбышевской железной дороги в роли «Снегурочки» поздравили ребят с наступающим Новым годом. Пожелали здоровья, веселого настроения, новых знаний и исполнения желаний в новом году.

Далее артисты театральной мастерской «МаскаРад» показали ребятам интерактивный кукольный спектакль «Новогодние приключения в Простоквашино».

Герои мультипликационных фильмов на простых примерах рассказали о правилах безопасного поведения, в том числе на железной дороге, выполнение которых поможет не попасть в сложные жизненные ситуации.

Ребята активно участвовали в представлении, отвечали на вопросы кукольных героев, помогали принять правильное решение. Ну а в конце встречи сфотографировались со всеми гостями.

Начальник Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте полковник полиции Олег Рожнов и председатель Общественного совета при линейном управлении Владимир Берглезов встретились с двумя сотрудницами самарской транспортной полиции и их детьми. Их мужья и отцы, а наши бывшие коллеги, погибли, героически сражаясь в зоне специальной военной операции.

Начальник линейного управления и председатель Общественного совета поздравили семьи с наступающим Новым годом, вручили женщинам цветы, а детям ценные подарки. Пожелали здоровья, терпения, детям успехов в учебе.

В свое время девочка Виктория подарила руководителям подарки, сделанные своими руками.

Руководители заверили присутствующих, что не оставят их без внимания и всегда готовы оказать помощь.

