В Приволжском районе судебные приставы с органами Госавтоинспекции выявляли должников

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На территории Приволжского района на постоянной основе продолжается совместная работа судебных приставов-исполнителей с органами Госавтоинспекции по отработке граждан, имеющих задолженность по административным штрафам и другим задолженностям.



Работа по взысканию назначенных административных штрафов проводится, в первую очередь с гражданами, имеющими по 10 и более штрафов, либо задолженность более 10 тысяч рублей.



Узнать о своих долгах по штрафам за нарушения ПДД РФ можно на официальных сайтах Госавтоинспекции и УФССП в разделе «Банк данных», а так же обратившись в подразделения Госавтоинспекци.

Фото: ГАИ СО