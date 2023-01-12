В праздники семьи мобилизованных военнослужащих посетили новогодние постановки

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Участниками праздничных мероприятий стали дети и семьи военнослужащих — участников специальной военной операции – более 600 ребят со всей губернии посетили новогодние постановки.

В театре СамАрт гостям показали сказку-фантазию «Сны Алисы», которая рассказала детям и напомнила взрослым о том, как важно смотреть на мир глазами ребенка. Яркие костюмы, спецэффекты и невероятные приключения героев – юных гостей погрузили в замечательную и добрую сказку.

Самарский академический театр оперы и балета им. Д. Шостаковича пригласил ребят на свои самые популярные постановки — «Волшебная лампа Алладина», «Золотой ключик», «Бременские музыканты», «История Кая и Герды». В этих чудесных историях, обрамленных прекрасной музыкой, любовь, надежда и вера одерживают победу. Перед каждым спектаклем юных зрителей ждал еще один специальный подарок – веселое представление у нарядной елки со сказочными героями.

А самых юных зрителей ждали в Самарском театре кукол, где прошел спектакль «По щучьему велению». Перед постановкой гости поучаствовали в интерактивной игре с Дедом Морозом и Снегурочкой. Вместе они зажгли яркими огнями ёлку и спели новогоднюю песню. Каждый юный посетитель после завершения праздника получил сладкий подарок, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО