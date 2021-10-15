Впервые Всероссийская перепись населения. проходит в цифровом формате

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На данный момент доступно два способа участия в переписи:

– с помощью портала «Госуслуги». Эта функция доступна для всех, у кого есть стандартная или подтвержденная учетная запись с 15 октября по 8 ноября 2021 года. Этот способ очень удобен: пройти опрос можно в любое время, с одной учетной записи переписать себя и членов своего домохозяйства. После прохождения опроса участник получит QR-код, подтверждающий участие в переписи. Затем его нужно будет показать переписчику. В условиях коронавирусных ограничений это наиболее оптимальный способ, поскольку позволяет свести к минимуму личные контакты, уменьшить нагрузку на переписчиков и повысить объективность результатов;

– на переписном участке – можно прийти в ближайший пункт и пройти опрос там. Участки будут работать с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

Полный список адресов с указанием контактных телефонов и режима работы доступен по ссылке.

С пошаговой инструкцией прохождения переписи в цифровом формате можно ознакомиться здесь.

В статистическом обследовании могут участвовать все жители муниципального образования независимо от гражданства.

Интересующие вопросы о переписи можно задать по номеру 8-800-707-20-20 с 9.00 до 21.00. «Горячая линия» открыта до 14 ноября 2021 года.

Также дополнительную информацию о проведении переписи можно узнать по телефону региональной линии 8 (846) 263-89-92 (в рабочие дни с 08:00 – 20:00, в выходные дни с 09:00 – 20:00).