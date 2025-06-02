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Воспоминания ветерана СВО и выпускника «Школы героев» легли в основу премьерного спектакля  тольяттинского театра «Дилижанс»

2 июня 2025 17:14
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В основе сюжета — не только классический рассказ Толстого, но и реальные истории, дневники и стихи бойцов СВО.

В год 80-летия Великой Победы тольяттинский театр «Дилижанс» при поддержке самарского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» представил зрителям пронзительную постановку по мотивам рассказа Алексея Толстого. Спектакль «Русский характер» — это диалог поколений, в котором переплетаются судьбы героев Великой Отечественной войны и наших современников, участников специальной военной операции.

Спектакль исследует, как война меняет человека, его ценности и внутренний мир. В основе сюжета — не только классический рассказ Толстого, но и реальные истории, дневники и стихи бойцов СВО.

Музыкальное сопровождение создано на стихи фронтовиков, а материалы для постановки предоставлены Самарским филиалом Фонда «Защитники Отечества». Среди авторов — ветеран СВО из Тольятти Сергей Алексеев, чьи рассказы вошли в сборники «Жизнь за други своя» и «Нет уз святее товарищества». 

Сергей был бойцом штурмового отряда, а затем назначен командиром расчета. В ходе СВО получил 6 осколочных ранений в ногу, но все равно возвращался в строй. У героя множество боевых наград, в том числе «Медаль за отвагу». После возвращения домой Сергей решил продолжить помогать своим боевым товарищам и их близким и стал социальным координатором Госфонда в Тольятти. Такое же направление выбрал в качестве проектной работы во время обучения в «Школе героев». Напомним, программа инициирована губернатором Вячеславом Федорищевым и является продолжением президентской – «Время героев».

Для Сергея участие в театральном проекте стало своего рода отдушиной и возможностью поделиться с людьми своими воспоминаниями о важных событиях современности.

«Очень немногие театры сегодня обращаются к теме СВО. «Дилижанс» в этом смысле — настоящий пионер. Для меня большая честь быть причастным к этой постановке», - отметил герой.

Режиссёр Виктор Мартынов подчеркнул, что главная идея спектакля — показать не столько саму войну, сколько её последствия для человеческих судеб:

«Нам было важно связать две эпохи, найти в них общие смыслы. Этот спектакль — о тех, кого война покалечила, и для тех, кто ждёт своих близких с фронта. Он о том, как жить дальше, когда самое страшное уже позади».

В спектакле показаны две эпохи, две войны, где неизменными остаются мужество, преданность и сила духа.

«Моя героиня — это отражение судьбы моей бабушки, прошедшей войну связисткой. Через роль я пытаюсь понять её боль, её страх. Это мой способ быть ближе к ней, почувствовать то, что чувствовала она», - поделилась Актриса театра Екатерина Федощук.

 «Мой герой — человек, искалеченный войной, но не сломленный. Он ищет своё место в жизни, помогая таким же, как он. Эта история отзывается во мне особенно остро — у меня есть друзья, которые не вернулись с фронта». рассказал о своём персонаже актёр Алексей Андреев.

На премьере присутствовали ветераны, волонтёры и семьи участников СВО. Ветеран спецоперации Денис Михайлин поделился впечатлениями:

«Здесь нет лишнего пафоса — война показана такой, какая она есть. Но именно в этой правде — настоящий героизм. Гордость за свою страну, готовность отдать за неё всё — это то, что объединяет поколения».

Спектакль «Русский характер» — это дань уважения героям прошлого и настоящего, чьи подвиги продолжают вдохновлять.

 

Фото Сергея Алексеева

 

Теги: Тольятти

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