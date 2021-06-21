Воспитанники «Кванториума» представили экспертам проекты, над которыми работали в течение всего учебного года

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21 июня юные инженеры, воспитанники самарского детского технопарка «Кванториум» и его филиала в Тольятти прошли ежегодную аттестацию. Она традиционно проводится в формате защиты проектов, над которыми ребята работали в течение всего учебного года.

Благодаря детским технопаркам школьники получают новые возможности для дополнительного обучения, профессионального самоопределения и совершенствования своих навыков. Это важно, чтобы в будущем они состоялись как грамотные специалисты и были востребованы на рынке труда.

Детский технопарк «Кванториум» в Самаре, как и его филиал в Тольятти, оснащены по последнему слову техники и позволяют детям развиваться, работать над собственными проектами, участвовать и побеждать в общероссийских соревнованиях.

Среди представленных проектов было много мобильных приложений, разработок в области экологии, энергетики и машиностроения. Ребята из Тольятти продемонстрировали разработки, направленные на исследование экологических проблем Автограда, контроль качества воздуха и воды, а также проекты, касающиеся автоматизированных систем в области автомобилестроения и роботехники.

Некоторые решения разрабатывались при поддержке партнёров технопарка. Так, одна из команд по инициативе муниципального предприятия Самары «Спецремстройзеленхоз» создала прототип автономного робота-газонокосилки, который сможет безопасно и с малыми затратами приводить в порядок городские газоны.

«Абсолютное большинство проектов полезны и актуальны, — считает руководитель технопарка «Кванториум» Алексей Богатов. — Дети, которые занимаются у нас два-три года, обретают, кроме серьезных знаний и навыков, еще и перспективу монетизации своих изобретений».

Проекты вызвали большой интерес у экспертов - представителей региональных вузов, предприятий и организаций-партнёров. В аттестации ребят участвовали сотрудники Дома научной коллаборации Самарского технического университета, Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королёва, Самарского государственного экономического университета и группы компаний «Метромакс». В Тольятти в экспертную группу вошли представители компаний-резидентов технопарка «Жигулёвская долина».

«Мы серьёзно присматриваемся к воспитанникам технопарка. Они в ближайшем будущем могут стать разработчиками программ и войти в наш коллектив», - отметил представитель ГК «Метромакс» Ян Налимов.