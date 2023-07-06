Волонтеры самарского проекта «ТехноДар» ремонтируют и модернизируют компьютерную технику и передают ее в безвозмездное пользование соцорганизациям

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Ненужное сдавайте!



Огромное количество офисной техники ежедневно выбрасывается и утилизируется по всему миру, в том числе и в России. Большая часть этой техники еще могла бы послужить людям.



В технике нуждаются некоммерческие организации, сельские библиотеки, клубы, дома культур и многие другие социально направленные организации и объединения.



С 2018 года волонтеры самарского проекта «ТехноДар» (АНО «ЭКИТ») восстанавливают, ремонтируют и модернизируют компьютерную технику и передают ее в безвозмездное пользование социальным организациям. За время действия проекта было передано более 1300 единиц компьютерной техники и проведено более 500 бесплатных ремонтов техники. Сегодня нужно более 700 единиц техники.



Присоединяйтесь к проекту, сдавайте старую технику, детали и комплектующие, а также можно оказать финансовую помощь для приобретения мультимедиа (клавиатуры, мыши, колонки и веб-камеры).

Фото: ru.freepik.com