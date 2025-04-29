Волонтеры помогают самарцам принять участие в голосовании за объекты для благоустройства

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По программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» проходит Всероссийское онлайн-голосование за выбор объектов благоустройства. В ходе голосования россияне выбирают объекты, которые хотят видеть в своём городе или населенном пункте. Территории, набравшие наибольшее количество голосов местных жителей, благоустраиваются по программе нацпроекта в первую очередь. Именно жители определяют парк это, центральная площадь, набережная или дворовое пространство. Принять участие в голосовании и отдать голос за выбранный объект может любой житель страны старше 14 лет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Для участия в голосовании необходимо иметь учетную запись на Госуслугах.

В Самарской области на выбор предложены 110 общественных территорий в 11 муниципалитетах: Самаре, Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Кинеле, Новокуйбышевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистнево, Чапаевске и Безенчуке. Проекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы в приоритетном порядке в 2026 году.

Ежегодно с выбором территорий, вынесенных на голосование, жителям помогают волонтеры благоустройства. Они работают на специальных информационных точках, в общественных местах и на массовых мероприятиях, где привлекают местных жителей к участию в голосовании: демонстрируют вынесенные на голосование объекты, объясняют цели, задачи и значимость мнений жителей в выборе территорий, которые в последствии будут благоустроены по программе нацпроекта.

«Активное участие людей в голосовании позволяет нам создавать именно такие пространства, которые нужны в конкретном муниципалитете, они повышают комфорт и привлекают туристов в регионы страны. Благодаря самоотверженной работе волонтеров, все больше жителей узнают о возможностях участия в федеральных и национальных проектах, позволяющих вместе делать города комфортнее и безопаснее», — отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

В этом году для большего вовлечения граждан во Всероссийское голосование за объекты благоустройства волонтеры будут использовать специальное мобильное приложение «Госуслуги Волонтер». С помощью приложения волонтеры смогут более оперативно помогать жителям в голосовании, расскажут детальную информацию о каждом проекте, а затем помогут сделать выбор в пользу наиболее понравившегося варианта.

Для использования приложения волонтеру необходимо пройти регистрацию на платформе Добро.рф и после одобрения заявки на участие в проекте он сможет авторизоваться в приложении. Приложение будет работать на платформах iOS и Android, что значительно упрощает процесс проведения голосования. Житель должен войти в личный кабинет на Госуслугах уже на своем смартфоне или по номеру телефона через устройство волонтера.

Затем гражданин с помощью добровольца сможет указать регион и муниципалитет и выбрать наиболее понравившуюся территорию для благоустройства или дизайн-проект.

Система обеспечивает надежную защиту персональных данных, а после голосования сессия пользователя в приложении закрывается автоматически для повышения безопасности.

«Волонтерство — это не только желание помочь конкретному человеку или общности людей, но и возможность менять мир вокруг себя к лучшему, развитие личностных и профессиональных компетенций. Поэтому в экосистеме Добро.рф мы развиваем образовательные программы для всех направлений, включая работу с цифровыми инструментами. Например, для приложения «Госуслуги Волонтер» есть отдельный курс. Он объясняет, как технически происходит процесс голосования, а также информирует о проектах благоустройства», — отметила заместитель председателя совета Добро.рф Мария Афонина.

Стать волонтёром и помочь жителям своего города проголосовать за наиболее понравившийся объект для благоустройства может любой житель России, достигший 14 лет.

Напомним, Всероссийское онлайн-голосование проводится уже в пятый раз по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав нацпроекта. В Самарской области с 2019 по 2024 годы были благоустроены 1825 дворовых территорий и 912 общественных пространств, которые стали новыми точками притяжения как для местных жителей, так и туристов.

Фото: департамент информационной политики СО