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Волонтеры Победы и «серебряные» добровольцы региона изготавливают маскировочные сети 
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Волонтеры Победы и «серебряные» добровольцы региона изготавливают маскировочные сети 

3 февраля 2023 22:17
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 Процесс изготовления требует внимательности и аккуратности.

Волонтеры Победы и «серебряные» добровольцы региона присоединились к областному патриотическому марафону по изготовлению маскировочных сетей.

С искусством создания маскировочных сетей волонтеров познакомила основатель добровольческого движения «Народная сеть» в Самарской области Людмила Жаданова. А, проявив активную гражданскую позицию, бойцы регионального отделения «Российские студенческие отряды» собрали и установили в Окружном Доме Офицеров специальный станок для плетения.

На мастер-классе волонтеры попробовали себя в изготовлении сети по специально разработанным схемам. Теперь, освоив технологию, добровольцы самостоятельно обучают неравнодушных новичков. Процесс изготовления требует внимательности и аккуратности.

Прежде чем отправить продукцию на передовую, все сети пройдут проверку в отделе технического контроля, и, в случае выявления дефектов плетения, их вернут на доработку, сообщает пресс-служба департамента по делам молодежи минобрнауки СО.

 

Фото:   департамент по делам молодежи минобрнауки СО

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