Володин заявил о дефиците 30% учителей и 50% врачей на селе

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Дефицит педагогов в сельских школах достигает 30%. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что дефицит врачей медицинских учреждениях на селе составляет 50%. По его словам, нехватка кадров в звене среднего медицинского персонала выросла до 75 тысяч специалистов.

"Результаты проверок Счетной палаты показывают, что в школах, особенно сельских, не хватает порядка 30% учителей​​​. В городских есть дефицит преподавателей математики, физики, химии, – написал председатель нижней палаты парламента. – Уровень образования определяет будущее страны. Главный человек в школе – это учитель. Он несет знания и передаёт их детям. От того, насколько он профессионален и подготовлен, зависит качество образования".

Председатель Госдумы добавил, что вопрос обеспечения регионов сотрудниками в медицине и образовании будет обсуждаться на Совете законодателей 28 апреля, пишет Смотрим.