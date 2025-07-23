"ВолгаФест" организует шоукейс для музыкантов

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Начался прием заявок на шоукейс-фестиваль "Волга шепчет" (0+).

До 1 августа заявки могут присылать исполнители авторской музыки, проживающие на территории Российской Федерации. Форму можно заполнить на сайте фестиваля.



24 августа участники, отобранные авторитетным жюри, смогут выступить на самарском пляже на юбилейном "ВолгаФесте" (0+). Музыканты поборются за внушительный призовой фонд. Еще экспертный совет выберет не менее трех победителей, а также финалистов, которым достанутся неденежные призы.



В состав жюри вошли директора музыкальных фестивалей, критики и эксперты. Частью шоукейса будет просветительская программа с лекциями, мастер-классами и нетворкингом от лидеров музыкальной индустрии.



"ВолгаФест-2025" пройдет с 22 по 24 августа на старой набережной. События фестиваля объединят темой "Город-курорт". В этом году проекту исполняется 10 лет. Самарцам обещают бесконечный стол на набережной, песчаные галереи, якорный театр и караоке всем пляжем. Гостям также предложат отправиться на остров и погрузиться в магический синтез природы, мифов и архитектуры, пишет Сова.