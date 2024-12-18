Военный историк Александр Малов расскажет в СОУНБ об истоках казачества

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24 декабря в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится новая открытая встреча цикла «Разговоры о важном». Её главным гостем станет военный историк Александр Малов, который расскажет самарцам о зарождении казачества в Восточной Европе.

Александр Витальевич – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра военной истории России Института российской истории РАН, крупный специалист в области истории вооружённых конфликтов на территории Восточной Европы. Александр Витальевич также занимается просветительской работой, ведёт борьбу с попытками фальсификации истории.

«Начало казачества Речи Посполитой: сходство и различие с вольным российским казачеством и формирование Войска Запорожского в XVI веке» – так звучит заявленная тема предстоящей лекции. В ходе просветительской встречи почётный гость библиотеки поведает слушателям подробности противостояния Русского и Польско-литовского государства, а также участия в нём жителей степи в районе Днепра.

Предстоящая встреча с Александром Маловым пройдёт в рамках «Разговоров о важном» – части сетевого проекта публичных библиотек Самарской области «Сила в правде». О новых событиях проекта можно будет узнать в социальных сетях СОУНБ (VK, Telegram). Подписывайтесь и следите за новостями!

24 декабря в 14.00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный! 6+

Фото: пресс-служба СОУНБ