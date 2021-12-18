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Военнослужащие ЦВО возвращаются в регионы Поволжья и Урала после учения в Оренбуржье

18 декабря 2021 11:03
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Военнослужащие ЦВО возвращаются в регионы Поволжья и Урала после учения в Оренбуржье

Военнослужащие Центрального военного округа совершают марши в места постоянной дислокации в регионах Поволжья после учения в Оренбургской области.

На показном учении в рамках оперативно-боевого сбора командного состава ЦВО, которое накануне завершилось на Тоцком полигоне, были задействованы мотострелки, артиллеристы и разведчики, связисты, зенитчики и офицеры управления из Самарской области, подразделения противовоздушной обороны из Пензенской области, инженеры из республик Удмуртия и Башкирия.  Всего в сборах приняли участие около 800 военнослужащих и было задействовано свыше 150 единиц техники из соседних регионов. Марши в места постоянной дислокации совершаются смешанным способом. Часть подразделений возвращается к местам дислокации по автомобильным дорогам в сопровождении военной автоинспекции, другая часть - железнодорожным транспортом.

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