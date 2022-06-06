Военнослужащие провели благотворительный концерт для детей из Украины в Самаре

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Военнослужащие ансамбля песни и пляски Самарского гарнизонного дома офицеров Центрального военного округа (ЦВО) «Волжские казаки» провели благотворительный концерт для детей беженцев с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Артисты ЦВО исполнили классические музыкальные композиции и танец «Миротворцы» на более актуальную, современную тематику. Также маленьким детям вручили подарки и от благотворительного фонда «Звезда и Лира» при Доме офицеров и женского совета общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО). Подарки содержали книги, раскраски, сладости, мягкие игрушки, фрукты и соки. Все наборы были сформированы по возрастам, для самых маленьких и ребят постарше.

«Мы с неравнодушными женами офицеров собрали сладкие подарки и привезли их сегодня детям. Вместе с концертом провели им праздник, пожелали хорошо провести лето», - подытожила председатель женского совета, Колотовкина Екатерина Игоревна.

Как сообщалось ранее, в конце марта агитбригада Дома офицеров Самарского гарнизона преодолела более 2500 километров и организовала концерт ансамбля песни и пляски «Волжские казаки» для военнослужащих, участвующих в специальной операции.