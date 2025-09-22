Водитель из Самары вошла в десятку лидеров  на всероссийском конкурсе «Лучший водитель трамвая – 2025»

102

В Волгограде завершился XX Всероссийский конкурс «Лучший водитель трамвая – 2025». Сотрудница Городского трамвайного депо Трамвайно-троллейбусного управления Разия Добровольская награждена за победу в номинации «Лучшее знание правил дорожного движения» и вошла в десятку лидеров в общем зачете, заняв 7 место. Ее коллеге Роберту Павлову жюри присудило 17 место. Всего же в конкурсе приняли участие 44 участника из 34 городов страны.



Программа соревнований состояла из пяти модулей. Конкурсанты показывали знание правил дорожного движения, правил технической эксплуатации трамвая, должностной инструкции водителя, основ охраны труда и требований транспортной безопасности, а также демонстрировали приемку трамвая перед выездом на линию и мастерство вождения, включая этап «Комфортное вождение», в ходе которого водители помогали маломобильным пассажирам.



«Благодарю организаторов конкурса – всех, кто создавал для нас этот праздник и на всероссийском, и на городском уровне. Соревнования проходили чётко, интересно, с вниманием к деталям. Познакомилась с водителями из разных городов России – настоящими мастерами своего дела. Это бесценный опыт и еще один повод гордиться своей профессией. А ещё именно этот конкурс подарил возможность побывать в городе-герое Волгограде и увидеть Мамаев Курган», – поделилась водитель трамвая Городского трамвайного депо МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Разия Добровольская.



Ранее Разия Добровольская и Роберт Павлов завоевали I и II места по итогу городского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая – 2025». Решением руководства Трамвайно-троллейбусного управления за победу они получили не только награды, но и премии – 100 и 70 тысяч рублей соответственно.



«Все водители из крупных городов страны, где развито трамвайное движение, показали высокий уровень мастерства, так что конкуренция была более чем достойной. Это особая честь – представлять родной город на всероссийском уровне. Каждый этап требовал максимальной сосредоточенности и глубоких знаний. Всё направлено на то, чтобы водитель чётко понимал специфику своей работы и знал, как обеспечивать безопасность пассажиров», – отметил водитель трамвая Городского трамвайного депо МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Роберт Павлов.



В настоящее время конкурсанты уже вернулись из Волгограда и вновь отправились в рейсы на городских маршрутах.

Фото: администрация Самары