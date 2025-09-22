Я нашел ошибку
Главные новости:
Такие мероприятия способствуют не только культурному обогащению, но и моральной поддержке, создавая атмосферу единства и взаимопомощи.
Первый выездной кинопоказ фильма "9 секунд" прошел в клубе при военном госпитале посёлка Рощинский
Владимир Путин поручил Правительству разработать план поэтапного перемещения офисов госкомпаний из Москвы в регионы.
Самара названа одним из самых перспективных городов для переезда госкомпаний из Москвы
В номинации «Лучшее знание правил дорожного движения».
Водитель из Самары вошла в десятку лидеров  на всероссийском конкурсе «Лучший водитель трамвая – 2025»
На Международном форуме ОЭЗ-2025 в Нижнем Новгороде подвели итоги III Рейтинга устойчивого развития (ESG) особых экономических зон.
ОЭЗ «Тольятти» стала лучшей в специальной номинации «Высокий уровень социальной политики»
После выхода на пенсию он был приглашён на работу в круглосуточное терапевтическое отделение больницы.
 «Земский доктор»: к коллективу Елховской больницы присоединился врач-терапевт Сергей Кузовенков
Будьте внимательны и осторожны!
23 сентября в регионе ожидается жара +30 +32 С, местами усиление ветра
С 19 по 21 сентября 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1100 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные
XXVII Поволжская агропромышленная выставка, прошедшая 19-20 сентября в поселке Усть-Кинельский, завершилась большим успехом.
Более 53 тысяч жителей и гостей губернии посетили Поволжскую агропромышленную выставку
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.59
0.42
EUR 98.88
-0.1
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Водитель из Самары вошла в десятку лидеров  на всероссийском конкурсе «Лучший водитель трамвая – 2025»

22 сентября 2025 16:24
102
В номинации «Лучшее знание правил дорожного движения».

В Волгограде завершился XX Всероссийский конкурс «Лучший водитель трамвая – 2025». Сотрудница Городского трамвайного депо Трамвайно-троллейбусного управления Разия Добровольская награждена за победу в номинации «Лучшее знание правил дорожного движения» и вошла в десятку лидеров в общем зачете, заняв 7 место. Ее коллеге Роберту Павлову жюри присудило 17 место. Всего же в конкурсе приняли участие 44 участника из 34 городов страны.

Программа соревнований состояла из пяти модулей. Конкурсанты показывали знание правил дорожного движения, правил технической эксплуатации трамвая, должностной инструкции водителя, основ охраны труда и требований транспортной безопасности, а также демонстрировали приемку трамвая перед выездом на линию и мастерство вождения, включая этап «Комфортное вождение», в ходе которого водители помогали маломобильным пассажирам.

«Благодарю организаторов конкурса – всех, кто создавал для нас этот праздник и на всероссийском, и на городском уровне. Соревнования проходили чётко, интересно, с вниманием к деталям. Познакомилась с водителями из разных городов России – настоящими мастерами своего дела. Это бесценный опыт и еще один повод гордиться своей профессией. А ещё именно этот конкурс подарил возможность побывать в городе-герое Волгограде и увидеть Мамаев Курган», – поделилась водитель трамвая Городского трамвайного депо МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Разия Добровольская.

Ранее Разия Добровольская и Роберт Павлов завоевали I и II места по итогу городского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая – 2025». Решением руководства Трамвайно-троллейбусного управления за победу они получили не только награды, но и премии – 100 и 70 тысяч рублей соответственно. 

«Все водители из крупных городов страны, где развито трамвайное движение, показали высокий уровень мастерства, так что конкуренция была более чем достойной. Это особая честь – представлять родной город на всероссийском уровне. Каждый этап требовал максимальной сосредоточенности и глубоких знаний. Всё направлено на то, чтобы водитель чётко понимал специфику своей работы и знал, как обеспечивать безопасность пассажиров», – отметил водитель трамвая Городского трамвайного депо МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Роберт Павлов. 

В настоящее время конкурсанты уже вернулись из Волгограда и вновь отправились в рейсы на городских маршрутах.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
519
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
21 сентября 2025  10:56
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
480
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
20 сентября 2025  15:19
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели четырех человек во время ночной атаки БПЛА
723
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
20 сентября 2025  11:26
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
729
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
495
