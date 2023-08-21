Во Дворце бракосочетания Самары пройдёт интерактивная лекция «Государство для молодой семьи»

26 августа в 12:00 во Дворце бракосочетания Самара (ул. Молодогвардейская, дом 238) пройдёт интерактивная лекция «Государство для молодой семьи»!
Кому будет полезно:
будущим молодоженам, подавшим заявление о заключении брака;
супружеским парам, состоящим в браке НЕ более 10лет;
тем, кто только планирует государственную регистрацию брака.
Что обсудим:
Поговорим о мерах социальной и финансовой поддержки для молодых семей, реализуемых на территории Самарской области;
Осветим основные нюансы подачи заявления о регистрации брака;
По традиции окунемся в увлекательный мир построения гармоничных семейных отношений вместе с практикующим психологом.
И бонус - в заключении всех участников ждет увлекательная экскурсия по Дворцу бракосочетания Самары!
Участие абсолютно бесплатное!
Зарегистрироваться на мероприятие можно по номеру 8 (846) 337-27-37, сообщает Управление ЗАГС Самарской области.
Фото: Управление ЗАГС Самарской области