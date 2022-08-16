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Вниманию налогоплательщиков: налоговые органы региона начали процедуру взыскания имеющейся задолженности

16 августа 2022 20:12
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Основной причиной задолженности является неуплата жителями региона налога на доходы, полученные при операциях по продаже объектов имущества, в том числе недвижимости, транспортных средств.

В Самарской области по состоянию на 1 августа 2022 года более 3,5 тысяч физических лиц имеют задолженность по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2021 год, полученных в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации.

Основной причиной задолженности является неуплата жителями региона налога на доходы, полученные при операциях по продаже объектов имущества, в том числе недвижимости, транспортных средств.

Налоговые органы Самарской области уже начали процедуру взыскания имеющейся задолженности. На первом этапе должникам направлены требования об уплате задолженности в соответствии со статьями 69, 70 Налогового кодекса Российской Федерации.

За 7 месяцев текущего года направлено более 6 тысяч таких требований.

В случае неисполнения требований в установленные сроки налоговые органы продолжат взыскивать задолженность с физических лиц, но уже в судебном порядке, что приведет к дополнительным расходам со стороны налогоплательщиков.

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области рекомендует налогоплательщикам проверить  свои «Личные кабинеты» на сайте ФНС России на предмет наличия задолженности по НДФЛ и оплатить её в кратчайшие сроки.

Проверить наличие задолженности можно также на портале госуслуг и в любом МФЦ Самарской области, сообщает пресс-служба УФНС России по Самарской области.

 

Фото:ru.freepik.com

 

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