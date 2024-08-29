«Внимание дети! Дорога в школу!»: инспекторы ГАИ СО проводят профилактические мероприятия с детьми

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В рамках широкомасштабного регионального проекта «Внимание – дети! Дорога в школу!» в преддверии Дня знаний сотрудники Госавтоинспекции по всему Самарскому региону проводят профилактические мероприятия с детьми и их родителями.



Так, в Клявлинском районе полицейские напомнили юным пешеходам о соблюдении Правил дорожного движения, о том, как правильно переходить дорогу по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам, также автоинспекторы объяснили, как важно слушать и слышать то, что происходит вокруг, почему нельзя неожиданно выбегать на проезжую часть, и какие опасности могут поджидать невнимательного пешехода по дороге в школу.



В конце мероприятий сотрудники полиции напомнили, что осенью световой день становится короче, в связи с чем необходимо в темное время суток использовать световозвращающие элементы.



А в Челно-Вершинском районе сотрудники полиции напомнили юным пешеходам, любителям велосипедов, самокатов и роликов о правилах безопасного движения на дорогах. Полицейские рассказали о местах для безопасного катания, а также о необходимости проверки технически исправного состояния двухколесного транспортного средства и, конечно, о применении средств индивидуальной защиты: шлема, налокотников, наколенников.



В конце мероприятий сотрудники полиции напомнили, что осенью световой день становится короче, в связи с чем необходимо в темное время суток использовать световозвращающие элементы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО