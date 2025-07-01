В Нефтегорском районе идёт строительство 2 новых ФАПов

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Благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Нефтегорском районе идёт строительство 2 новых фельдшерско-акушерских пунктов. В селе Семеновка уже ведутся внутренние отделочные работы.

В посёлке Новая Жизнь возведён каркас здания, выполнена обшивка стен, установлена кровля, окна и двери. На данный момент идут работы установки монтажа вентиляции и электрических сетей.

«Возведение нового фельдшерско-акушерского пункта позволит повысить доступность и качество оказания медицинской помощи более чем для 140 жителей посёлка, а также отдалённых населённых пунктов. Кроме того, ФАП будет оснащён современным оборудованием», - отметила главный врач Нефтегорской ЦРБ Наталья Мухортова.

Ранее жители получали медицинскую помощь в приспособленном помещении. Первичная доврачебная помощь оказывается фельдшером ФАП по будням. Кроме того, для пациентов организованы выезды мобильных медицинских бригад и проведение обследований с помощью передвижного флюоромаммографического комплекса.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в этом году будут возведены более 60 новых модульных зданий, включая фельдшерско-акушерские пункты, офис врача общей практики, врачебные амбулатории.

Фото: минздрав СО