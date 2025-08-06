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В Минпросвещения представили новый стандарт школьной формы в России — по ГОСТу

6 августа 2025 18:31
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Стилист Лисовец раскритиковал новый стандарт школьной формы в России.

В Минпросвещения представили новый стандарт школьной формы в России — по ГОСТу. Девочки в школе должны носить форму темно-красного цвета, которая состоит из юбки, пиджака и белой рубашки с жабо. Мальчикам предлагается носить темно-синий костюм, галстук и белую рубашку, пишет lenta.ru.

Форма получилось старомодной и может вызвать только смех, таким мнением поделился с «Газетой.Ru» стилист Владислав Лисовец.

«Понятно, что школьников хотят сделать элегантными — и это хорошо. Но это откидывает мужской образ в Советский Союз, а женский – в какой-то образ старой девы пятидесятых годов. Мне кажется, сегодня молодежь вообще выглядит по-другому. У них другие ценности, другая жизнь, другой ритм. Это самое важное — одежда должна быть более легкой», — сказал он.

По мнению стилиста, важно, чтобы дети не думали об одежде – форма не должна вызывать стеснений. Лисовец добавил, что в XXI веке рекомендовать мальчикам носить галстук, а девочкам жабо – «как минимум странно».

«В целом, [форма] должна быть удобной, комфортной. На мой взгляд, по цвету и крою могло быть более интересно. И, соответственно, выглядела бы более современной данная форма. Я думаю, что у любого нормального человека, живущего в 2025-ом году, вызовет ухмылку и улыбку [новый стандарт школьной формы]. За редким исключением — совсем-совсем взрослых дам и старых дев», — сказал он.

В ГОСТе прописаны характеристики ткани, безопасность фурнитуры, соответствие размерным признакам типовых фигур детей.

 

Фото:   freepik.com

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