Вместе против мошенников: сызранские полицейские предупредили о схемах обмана с поддельными ПЦР-тестами

140

Председатель Общественного совета при МУ МВД России «Сызранское» Нина Суглоб совместно с участковыми уполномоченными полиции и волонтёрами Сызранского Медико-гуманитарного колледжа провели на улицах города мероприятие по профилактике мошенничеств, связанных с поддельными сертификатами о вакцинации от COVID-19.

Участники мероприятия рассказывали прохожим о том, как защититься от действий злоумышленников и какие новые схемы используют мошенники, прикрываясь борьбой с короновирусной инфекцией.

«Аферисты могут воспользоваться любой актуальной темой. Их цель всегда неизменна: украсть ваши деньги, – с такими словами председатель Общественного совета при Управлении Сызранской полиции Нина Суглоб обращалась к гражданам, – но если человек знает, как действуют злоумышленники, обмануть его будет гораздо сложнее».

Старший участковый уполномоченный полиции Сергей Аверьянов предупредил граждан о том, что мошенники могут предлагать провести на дому бесплатное тестирование или вакцинацию от коронавируса, услуги по дезинфекции домов и квартир. Исходя из опыта правоохранителей, цель такого визита — квартирная кража.

Капитан полиции напомнил, что обращаясь в частные компании, предлагающие к продаже поддельные ПЦР-тесты, фальсифицированный QR-код или сертификат о вакцинации от COVID-19, можно потерять свои персональные и банковские данные и лишиться сбережений.

В свою очередь, волонтёры Сызранского Медико-гуманитарного колледжа, вручая листовки с простыми правилами как обезопасить себя от действий мошенников, просили показать эту информацию своим знакомым — особенно пожилым, ведь они становятся жертвами нечистых на руку людей чаще всего, рассказали в пресс-службе ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО