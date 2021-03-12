Вменяемой признана женщина, которая полгода держала в шкафу новорожденную дочь 

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Мать шестимесячной девочки, которую она с рождения прятала в шкафу в городе Карпинске (Свердловская область), признана вменяемой по итогам психиатрической экспертизы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ, передает ТАСС.

"В ходе расследования уголовного дела назначена и проведена судебная стационарная психиатрическая экспертиза обвиняемой, по результатам которой женщина признана полностью вменяемой и отдававшей себе отчет в совершаемых действиях. В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых процессуальных действий. Ожидаются результаты сложной комиссионной судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью девочки", - говорится в сообщении.

В конце апреля 2020 года обвиняемая самостоятельно дома родила девочку. С момента рождения и до начала октября женщина, желая смерти ребенку, не ухаживала за ним надлежащим образом. Она систематически на длительное время оставляла девочку в квартире одну, не давала ей воду и питание. Девочку обнаружили знакомые обвиняемой, после чего ее передали правоохранительным органам и обеспечили медицинскую помощь.

Жительница Карпинска обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетней, заведомо для виновного находящейся в беспомощном состоянии") и ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетней").