Власти Самарской области ожидают приезда Александра Городницкого на очный Грушинский фестиваль

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Власти Самарской области ожидают приезда ученого и поэта Александра Городницкого на Грушинский фестиваль авторской песни, который в 2022 году пройдет в очном формате. Об этом ТАСС сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Хедлайнеры, я уверен, приедут все. Мы находимся в контакте с исполнителями, авторами, бардами российскими. <...> Конечно, очень было бы важно, чтобы Александр Моисеевич Городницкий приехал", - сказал он в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России".

Он отметил, что фестиваль пройдет в начале июля в очном формате. "Грушинский фестиваль в этом году 49-й, а следующий - юбилейный. Важен он и тем, что мы собираемся очно", - пояснил он.

В 2020 году концерты проводились по онлайн-трансляции, в 2021 году Грушинский фестиваль отменили из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Фото: pixabay