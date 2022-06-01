Власти России намерены возродить почетное звание "Мать-героиня"

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Власти России намерены возродить существовавшее в советское время почетное звание "Мать-героиня", а также установить для таких женщин единовременную выплату в 1 млн рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава", передает ТАСС.

Говоря об итогах прошедшего в конце мая заседания президиума Госсовета, глава государства отметил, что российские власти условились серьезно обновить и расширить положения указа "О мерах по социальной поддержке многодетных семей". "В том числе - хочу это подчеркнуть особо - вернуть, как это было еще в советские времена, почетное звание "Мать-героиня", - сказал Путин.

При этом, продолжил он, "тем мамам, которые будут удостоены почетного звания "Мать-героиня", [будут] единовременно выплачивать миллион рублей".

На последнем заседании президиума Госсовета председатель региональной общественной организации многодетных семей Москвы Наталья Карпович предложила возродить в России звание "Мать-героиня". Позже эту же идею поддержала вице-премьер Татьяна Голикова. Она обратила внимание, что такую медаль имели очень многие советские семьи. В частности, добавила Голикова, такой награды были удостоены и всегда ей гордились обе ее бабушки.

Фото: pixabay