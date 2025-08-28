 Владимиру Василенко и Анатолию Чижову присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Самара»

110

На заседании гордумы было принято решение о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Самара» Владимиру Андреевичу Василенко и Анатолию Алексеевичу Чижову.



Владимир Василенко внес большой вклад в развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства в Самаре. При его участии в числе прочего были применены современные качественные системы водоочистки и внедрены наиболее экономные программы уличного освещения, закуплен новый подвижной состав автобусов, троллейбусов и трамваев, спроектирована и построена трамвайная линия к стадиону «Самара Арена».



Анатолию Чижову звание присвоено посмертно. На заводе «Прогресс» он прошел путь от простого инженера до директора, работал над созданием ракеты-носителя для советской «лунной программы», являлся главным технологом проекта по созданию многоразовой космической системы, руководил созданием ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Энергия» и нескольких видов космических аппаратов, сообщает gordumasamara.ru.

Фото: gordumasamara.ru