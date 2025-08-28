Я нашел ошибку
Главные новости:
Анатолию Чижову звание присвоено посмертно.
 Владимиру Василенко и Анатолию Чижову присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Самара»
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +21, +23°С.
29 августа в регионе без осадков, до +24°С
Она подозревается в незаконном разглашении сведений, составляющих налоговую тайну.
В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении бывшего налогового инспектора
Регулярные занятия спортом могут укрепляют физическое здоровье, улучшают когнитивные функции, являются важной составляющей психического благополучия.
Самарский врач-психиатр-нарколог: как активные виды спорта влияют на психическое здоровье
️За его плечами значительный боевой опыт и помощь в особых условиях. 28 августа - День военного врача.
Врач-рентгенолог Кинельской больницы 2,5 года спасал бойцов на СВО
Тема форума – «Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства».
Самарская область принимает участие в XII Международном форуме технологического развития «Технопром-2025»
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 сентября 2025 года.
В Самарской области стартовал студенческий конкурс «Студент года 2025»
Для проверки агрознаний в Самарской области уже зарегистрировано 126 офлайн-площадок в самых разных уголках губернии.
Самарская область готовится написать первый Всероссийский агродиктант
В ТТУ Самары состоялся праздник для 16 будущих первоклассников
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
 Владимиру Василенко и Анатолию Чижову присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Самара»

28 августа 2025 20:19
110
Анатолию Чижову звание присвоено посмертно.

На заседании гордумы было принято решение о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Самара» Владимиру Андреевичу Василенко и Анатолию Алексеевичу Чижову.

Владимир Василенко внес большой вклад в развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства в Самаре. При его участии в числе прочего были применены современные качественные системы водоочистки и внедрены наиболее экономные программы уличного освещения, закуплен новый подвижной состав автобусов, троллейбусов и трамваев, спроектирована и построена трамвайная линия к стадиону «Самара Арена».

Анатолию Чижову звание присвоено посмертно. На заводе «Прогресс» он прошел путь от простого инженера до директора, работал над созданием ракеты-носителя для советской «лунной программы», являлся главным технологом проекта по созданию многоразовой космической системы, руководил созданием ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Энергия» и нескольких видов космических аппаратов, сообщает gordumasamara.ru.

 

Фото:  gordumasamara.ru

Теги: Самара

В Самаре ночью +8, +10°С, днем +21, +23°С.
28 августа 2025, 19:50
29 августа в регионе без осадков, до +24°С
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +21, +23°С. Общество
125
Регулярные занятия спортом могут укрепляют физическое здоровье, улучшают когнитивные функции, являются важной составляющей психического благополучия.
28 августа 2025, 18:33
Самарский врач-психиатр-нарколог: как активные виды спорта влияют на психическое здоровье
Регулярные занятия спортом могут укрепляют физическое здоровье, улучшают когнитивные функции, являются важной составляющей психического благополучия. Здравоохранение
188
️За его плечами значительный боевой опыт и помощь в особых условиях. 28 августа - День военного врача.
28 августа 2025, 18:16
Врач-рентгенолог Кинельской больницы 2,5 года спасал бойцов на СВО
️За его плечами значительный боевой опыт и помощь в особых условиях. 28 августа - День военного врача. Общество
159
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
28 августа 2025  17:24
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
301
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
28 августа 2025  12:39
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
1075
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:44
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
532
В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:32
В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за атаки БПЛА
295
Самарская область подверглась атаке беспилотников
28 августа 2025  09:27
Самарская область подверглась атаке беспилотников
772
Весь список