Владельцев дачных участков призывают не жечь сухую траву

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Уважаемые владельцы дачных участков! В Самарской области сложилась очень серьезная ситуация, связанная с ростом природных пожаров.

Главное управление МЧС России по Самарской области призывает Вас не сжигать сухую траву и не разводить открытый огонь – последствия могут быть очень трагичными! Под угрозой ваши дачные дома, участки, хозяйственные постройки.

За прошедшие сутки на территории Самарской области в результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 134 природных пожара на общей площади более 14 Га. По оперативным данным с начала 2021 года произошло 581 пожара на общей площади более 76 Га.

Кроме этого, на территории региона зарегистрировано 2 низовых лесных пожара на общей площади 1 Га. Один из них произошел в 75 квартале Начционального парка «Самарская Лука» в Ставрпольском районе на площади 0,9 га, второй - в 25 выделе 111 квартала Красноярского лесничества Красноярского участкового лесничества на площади 0,1 га.

Все природные и лесные пожары были ликвидированы.

Сегодня в Волжском районе в СНТ «Нефтяник» сгорели 9 деревянных дачных дома и надворных построек на площади 100 кв.м., пожарно-спасательные подразделения продолжают вести борьбу с палами сухой травы и в других районах.

Как уже сообщалось, в губернии сохраняется сухая и теплая погода, со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы. Установлен 4 класс пожарной опасности. Такие погодные условия способствуют возникновению природных пожаров и загораний сухой травы. Ежедневно сотрудники противопожарной службы выезжают на тушение загоревшейся сухой травы, стерни и мусора.

Не жгите сухую траву и пресекайте попытки поджогов. Берегите свою жизнь и имущество!

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»