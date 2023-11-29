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Владелицу двухэтажного коттеджа в Тольятти обязали вернуть в общее пользование захваченную землю

29 ноября 2023 15:57
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После временного ограничения в праве выезда за пределы России женщина приступила в демонтажу забора. и освобождению незаконно занятого земельного участка

Судебные приставы Тольятти проконтролировали, чтобы владельцы двухэтажного коттеджа вернули в общее пользование 75 кв. м земли, незаконно огороженных забором.

Администрация Тольятти обратилась в суд с исковым заявлением в отношении владелицы двухэтажного коттеджа.  Женщина, владеющая участком в 1116 кв.м, заняла еще 75 кв.м земли общего пользования и огородила ее забором. Суд требование администрации удовлетворил. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Тольятти.

Судебный пристав-исполнитель вручил собственнице земельного участка постановление о возбуждении исполнительного производства. Также она была предупреждена о возможности применения в отношении нее мер принудительного характера в случае неисполнения судебного решения в добровольном порядке.

Несмотря на полученную информацию владелица участка к демонтажу забора не приступила. В результате сотрудником Службы были вынесены постановления о взыскании с нее исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей и о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Только после этого должница приступила в демонтажу ограждения и освобождению незаконно занятого земельного участка, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области. 

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП СО

Теги: Судебные приставы Тольятти

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